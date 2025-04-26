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حوادث

خلال ساعات، استكمال محاكمة 58 متهما بـ "خلية العمرانية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، محاكمة 58 متهمًا في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ «خلية العمرانية».


تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتى 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر المتهمون من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

 

ووجه المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولي قيادة جماعة إرهابية المسماة بـ"داعش".

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتى الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولًا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتى الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيًا.

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