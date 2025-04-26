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حوادث

اليوم، فصل جديد في محاكمة 35 متهما بـ"شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مرافعة هيئة الدفاع في قضية اتهام 35 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب.


 

كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

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