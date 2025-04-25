الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

حبس رئيس مركز شرطة في ليبيا بتهمة استغلال منصبه

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن النيابة العامة الليبية أمرت بحبس رئيس مركز شرطة الصياد احتياطيا، بتهمة استغلال منصبه الوظيفي لأغراض غير مشروعة.

 حبس رئيس مركز شرطة بتهمة استغلال منصبه


وجاء ذلك بعد تداول مقاطع مصورة ومعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سلوكا غير لائق من المتهم أثناء تعامله مع شكوى مقدمة من إحدى المواطنات، حسب منشور مكتب النائب العام بطرابلس على صفحة فيسبوك.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه الرسمي لاختلاء غير مشروع بالمواطنة، مستخدمًا سلطته الوظيفية بشكل يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية واللوائح المنظمة لعمل الجهاز الشرطي.

وأكدت النيابة أن التحقيقات الأولية أثبتت ارتكاب المتهم لإساءة استخدام السلطة بغرض الاستغلال الجنسي، وبعد الحصول على الإذن القانوني من وزير الداخلية، تم إصدار أمر الحبس الاحتياطي لحين اكتمال التحقيقات.

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النيابة العامة الليبية ليبيا طرابلس

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