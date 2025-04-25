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سياسة

مواعيد مقابلات راغبي القيد بالجدول العام بنقابة المحامين

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

تواصل النقابة العامة للمحامين، الأسبوع المقبل من السبت إلى الثلاثاء، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.

وشددت نقابة المحامين على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

وأشارت نقابة المحامين إلى أنه يجرى إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتس اب، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

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