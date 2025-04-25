فرنسا تؤكد معارضتها للتهجير القسري لسكان غزة

جددت دولة فرنسا، اليوم الجمعة، تأكيد معارضتها للتهجير القسري لسكان غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

وقبل اسبوعين أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته لمصر ولقائة بالرئيس السيسي عن رفض أي تهجير قسري لسكان غزة.

فيما شدد الرئيس الفرنسي على أن ألا يكون لحماس أي دور مستقبلا في غزة، حث مع الرئيس السيسي على العودة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن.

وشدد ماكرون علي إنه يرفض بشدة التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

وتابع أن ذلك سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل.

وقال الرئيس الفرنسي أنه “لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، وألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل، ويؤكد أنه يتطلع لحكم فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية”.

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