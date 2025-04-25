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ثقافة وفنون

6 صور ترصد عرض "لعبة النهاية" بعد عودته على مسرح الطليعة

مسرحية لعبة النهاية،
مسرحية لعبة النهاية، فيتو

ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وبرنامج عروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، عاد العرض المسرحي "لعبة النهاية" من جديد لمسرح الطليعة بالعتبة. 

ويقدم العرض ابتداء من مساء أمس الخميس، ويستمر العرض يوميا في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بالمسرح. 

عرض لعبة النهاية 

عرض "لعبة النهاية"  أعادت فرقة مسرح الطليعة إنتاجه باعتباره أول عمل قدمته الفرقة عند افتتاحها عام 1962، بمناسبة  مرور ستين عامًا على عرضه الأول وضمن مشروعها الاستعادي لتراث الفرقة، حيث ان  نسخة "لعبة النهاية"2024، من إخراج السعيد قابيل، بينما حملت نسخة العام 1962 توقيع الراحل الكبير سعد أردش.

قصة مسرحية لعبة النهاية 

و تدور مسرحية لعبة النهاية أو نهاية اللعبة، كما أرادها مؤلفها  صموئيل بيكيت، حول أربع شخصيات، «هام» الرجل المشلول كفيف البصر الذى يجلس عاجزا على كرسيه المتحرك يرى الحياة من خلال خادمه المطيع «كلوف»، ذلك الخادم المسكين المهمش الذى لا يدرى سببا لطاعة سيده ولا يفضل صحبته، ولكنه يجد نفسه مضطرا للسمع والطاعة وتلبية رغباته التافهة والإجابة عن أسئلته المكررة.

بينما تعيش شخصيتان من العالم الافتراضي  في براميل صدئة هما «ناج» و«نيل»، والد ووالدة هام المشلول، واللذان توفيا منذ زمن طويل لكنهما يظهران في مخيلته ويدور بين الثلاثة حوار أقرب للهذيان.

فريق مسرحية لعبة النهاية 

"لعبة النهاية"  تأليف صمويل بيكيت، إعداد وإخراج السعيد قابيل، تمثيل د. محمود زكي، محمد صلاح، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن. 

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