الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات، وما يمثله ذلك من جرائم.

كما كلّف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.

ويهيب المجلس، في هذا الشأن،  بجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك مرتضى منصور اخبار الزمالك

مواد متعلقة

ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام بهتيم

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وبهتيم الودية

طارق يحيى لـ فيتو: الزمالك ودع الكونفدرالية على يد أكاديمية وليس ناديا

مباراة على 4 أشواط، الزمالك يواجه بهتيم وديا استعدادًا للمصري

ريال بيتيس يضرب بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

إشبيلية بعشرة لاعبين يخسر من أوساسونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

ads

الأكثر قراءة

ترامب: لن أنجر إلى حرب مع إيران بسبب نتنياهو

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

رفعت فياض يكتب: الإضرار بالمعاهد الخاصة.. رسالة من عميد سابق تكشف المستور

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع نسيج بالعاشر (فيديو وصور)

أهالي 7 قرى بالفيوم يشيعون جثامين ضحايا حادث إجدابيا بليبيا (صور)

باكستان: تعليق الهند لمعاهدة السند إعلان حرب

بعد إقالتها بسبب دعم فلسطين، نادي داجنهام الإنجليزي يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 نجوم عالميين على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

دعاء يوم الجمعة للغاليين.. لا تتردد في قوله

الأحاديث الصحيحة والضعيفة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية