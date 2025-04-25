الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

حبس شخص هدد مسنًا في دمياط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس شخص اعتدى على أحد المواطنين وهدده بسلاح أبيض بمحافظة دمياط، وذلك على خلفية شكوى تم نشرها من نجل المجني عليه عبر أحد الحسابات، تتهم أحد الأشخاص بالتعدي على والده، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

شخص يتعدى على جاره المسن ويهدده بسلاح أبيض في دمياط

 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان دمياط من والد الشاكي، يفيد بتعرضه للاعتداء اللفظي والتهديد بسلاح أبيض من قِبل أحد جيرانه، إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، دون حدوث إصابات.

 

خلاف جيرة يتحول لتهديد بالسلاح.. ضبط شخص هدد مسنًا في دمياط

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية قسم شرطة ثان دمياط محافظة دمياط

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