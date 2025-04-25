اعترافات المتهم بسرقة مواطن داخل مسجد وقرار عاجل من النيابة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم الذي ارتكب جريمة سرقة مبلغ مالي من مواطن داخل أحد المساجد بمحافظة الجيزة، مستخدما أسلوب "المغافلة"، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من مواطن داخل المسجد، باستخدام أسلوب "المغافلة" الذي يعتمد على تشتيت انتباه الضحية.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بتاريخ 10 من الشهر الجاري، حيث تقدم المواطن صاحب محل، والمقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام، ببلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء تواجده بأحد المساجد في نطاق القسم.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وضبطه في منطقة الطالبية بالجيزة. وتبين أنه عاطل وله سوابق جنائية، وعند مواجهته بالواقعة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث ذكر في اعترافاته أنه كان يراقب الضحية داخل المسجد لفترة قبل أن يقترب منه، وينشغل أمامه ببعض الحركات لتشتيت انتباهه، ثم قام بسرقة المبلغ المالي من جيبه دون أن يشعر.

وأشار المتهم في اعترافاته إلى أنه كان يمر بضائقة مالية، وكان يبحث عن فرصة للسرقة، وقد اخترع هذا الأسلوب لتجنب لفت الانتباه، وأضاف أنه شعر بالندم بعد ارتكاب الجريمة، إلا أنه كان قد قرر الهروب قبل أن يتم القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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