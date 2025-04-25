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أخبار مصر

تفاصيل خطط تنمية ميناء طابا

كامل الوزير
كامل الوزير

 كشفت وزارة النقل الأهمية القصوى لتنمية ميناء طابا البحرى خلال الفترة القادمة، وما يمثله الميناء من أهمية كبرى ودعم كبير لعمليات التنمية فى المنطقة. 

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل: ميناء طابا هو ميناء تنموي اقتصادي وقضية أمن قومي.

وأوضح أن الميناء الجاف في المنطقة اللوجيستية، يعد مهما للبضائع بدلا من الانتظار في الميناء البحري، فهو يقضي على الانتظار في الموانئ البحرية والرسوم والغرامات، وإذا تأخرت السفينة في إجراءاتها يتم توقيع غرامة على الدولة.

ميناء تنموي اقتصادي وقضية أمن قومي

 وتابع الفريق كامل الوزير، أن الممرات اللوجيستية هي من تحرك الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة وكل قطاعات النقل بكفاءة عالية، ومنها ممر «طابا – العريش» والذي يعد ميناءً جديدا في أقصى الحدود الشرقية لمصر، لأن ميناء طابا هو ميناء تنموي اقتصادي وقضية أمن قومي.

وأكد وزير النقل، أن وجود ميناء في طابا على الحدود المصرية الشرقية لا يتعدى كيلو في الحدود مع إسرائيل؛ يعد أمن قومي، حيث يتم ربط ميناء طابا بميناء العريش عن طريق خط سكك حديدية طوله 350 كيلو متر.

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