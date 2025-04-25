4 مشروعات للسكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لجهودها لتنمية سيناء، وزيادة نسب العمران بها من خلال محاور التنمية السبع التى تعمل عليها وزارة النقل لتحويل مصر وسيناء لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وجاء بالتقرير الذي نشرته وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومن أهمها الممر اللوجيستي طابا-العريش، وذلك بهدف المساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء وربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي) بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، ومن أهم عناصره إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا» والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية (القنطرة -بئر العبد-العريش-بغداد - الحسنة-النقب -طابا) والمناطق الصناعية (شرق بورسعيد-بئر العبد-المساعيد -وسط سيناء-أبو زنيمة وميناء طابا البحري).

- المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بنطاق محافظة شمال سيناء طرق (العريش /رفح - دائري العريش الإسماعيلية/العوجة- طريق الجدى- النفق /النقب- القسيمة/الكونتيلا/النقب- شرق مطار العريش -بغداد/بئر لحفن/العريش- غرب مطار العريش -ازدواج طريق عرضي1).

المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق محافظة شمال سيناء

جارٍ تطوير الطريق الساحلي القنطرة شرق/العريش /رفح

المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بنطاق محافظة جنوب سيناء

طرق (سعال /كاترين-فيران /كاترين- طابا /النقب -نويبع/طابا-نويبع /دهب- شرم الشيخ/دهب -الطريق الدائري شرم الشيخ-ودي وتير -النفق /شرم الشيخ "النفق /عيون موسى وعيون موسى/شرم الشيخ ")

المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق محافظة جنوب سيناء

وتشمل رفع كفاءة مسافة من مفارق فيران تجاه طور سيناء-رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق شرم الشيخ/دهب- ازدواج طريق نويبع /دهب وتم نهو ٢٢ كم كمرحلة أولى -المرحلة الثانية من كمين سعال تجاه نويبع جاري -رفع كفاءة طريق طابا/النقب (شق الثعبان) -رفع كفاءة طريق وادي وتير وأعمال الحمايات بكامل الطريق.

مشروعات السكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء

1. إعادة تأهيل وتطوير المسافة من الفردان حتى بئر العبد

٢. إعادة تأهيل مسافة ٢١ كم من وصلة شرق التفريعة

٣. إنشاء الوصلة من بئر العبد للعريش

٤. إنشاء وصلة من العريش إلى طابا

مشروع إعادة تأهيل وتطوير المسافة من الفردان/بئر العبد بطول ١٠٠ كم، تم افتتاحه رئاسيا أثناء افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل أكتوبر ٢٠٢٤، ودخول القطار لأرض سيناء بعد مرور ٥٧ عاما من التوقف، كما تم رفع كفاءة كوبري الفردان القائم وازدواجه وإنشاء كوبري جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير وتحديث محطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونجيلة وبئر العبد، بالإضافة إلى أنه تم البدء في إنشاء عدد ٢ محطة بناء على مطالب الأهالي لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية.

مشروع إنشاء وصلة شرق التفريعة ويشمل مرحلتين (الأولى إنشاء وصلة لخدمة مصنع نيرك -المرحلة الثانية الربط على ميناء شرق التفريعة)

مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في شبه جزيرة سيناء (القنطرة/بئر العبد/العريش /بغداد/الحسنة/النقب/طابا)

إنشاء ميناء طابا البحري

يشمل إنشاء رصيف بحري ومارينا لليخوت ومنطقة ردم خلف الرصيف وساحة تشوين حاويات وساحة تشوين بضائع ومباني إدارية وورش إصلاح ومخازن وأماكن انتظار للسيارات وسور حول الميناء.

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