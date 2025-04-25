الجمعة 25 أبريل 2025
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مصرع طفلة في حريق منزلين بسوهاج

مصرع طفلة فى حريق
مصرع طفلة فى حريق بمنزلين بسوهاج

شب حريق هائل منذ قليل فى منزلي شقيقين ونتج عن مصرع طفلة فى الحريق بسبب ماس كهربائى بقرية المحاسنة بمركز جرجا بسوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

بسبب ماس كهربائى مصرع طفله فى حريق بمنزلين بالمحاسنة بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب في منزل أحمد محمد رضوان وشقيقة حسان محمد رضوان نتيجة ماس كهربائى فى منزل الأول بسقف بوص.

ونتج عنه وفاة الطفلة روضة أحمد محمد رضوان 10 سنوات وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

 

وتم إبلاغ إدارة الطب البيطري والتضامن الاجتماعي للحصر التلفيات والمواشى النافقة فى الحريق بالمنزلين وتمت السيطرة على إطفاء الحريق واخماده بواسطة مطافي وحدة بيت داود بمركز جرجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

 

 

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج التضامن الاجتماعي مأمور مركز شرطة جرجا مركز شرطة جرجا مستشفي جرجا العام مدير أمن سوهاج النيابة العامة

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