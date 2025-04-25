خلافات على تشغيل الأغاني، قرارات النيابة في جريمة مقتل شاب في إمبابة

في تطور سريع لقضية قتل الشاب فتحي، الذي لقى مصرعه إثر طعنة نافذة في القلب على يد طفل يبلغ من العمر 17 عاما في إمبابة، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بإجراء مناظرة لجثة الضحية لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة بإجراء تحريات موسعة من قبل رجال المباحث حول ظروف الجريمة، وتشمل التحقيقات أيضا استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، بالإضافة إلى جمع الأدلة التي يمكن أن تكشف الدوافع الحقيقية وراء هذا الحادث المأساوي.

وكانت الواقعة قد بدأت في مقهى شعبي في إمبابة، حيث دخل الضحية فتحي، 20 عامًا، في مشادة مع الجاني وائل، 17 عامًا، بسبب خلاف على أولوية تشغيل الأغاني.

ورغم أن المشادة كانت قصيرة، فقد تطورت سريعا إلى مشاجرة بالأيدي، ليقوم المتهم بتوجيه طعنة مباشرة إلى قلب فتحي، ما أسفر عن مصرعه فورًا قبل وصوله إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث بقيادة الرائد محمد طارق، رئيس وحدة المباحث، حيث تمكنوا من ضبط المتهم في وقت قياسي، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.

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