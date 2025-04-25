الجمعة 25 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مصادر: محمد منير يستعد لتحضير مفاجأة لجمهوره في الألبوم الجديد

منير
منير

انتهى الفنان محمد منير، من وضع اللمسات النهائية على ألبومه، الذي من المقرر طرحه خلال صيف 2025، حيث يشهد الألبوم تعاونًا واسعًا مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من الأسماء الجديدة والبارزة على الساحة.

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن منير يستعد لتحضير مفاجأة لجمهوره في الألبوم الجديد، وهي أغنية خارج التوقعات من حيث اللحن والتوزيع.

يضم ألبوم محمد منير كلمات لعدد من الشعراء، من بينهم: هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، كما يتعاون منير مع مجموعة من أبرز الملحنين، منهم: أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم.

أما في التوزيع الموسيقي لألبوم الكينج محمد منير، فيشارك كل من عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، بينما تولى أمير محروس مهام الـ"ميكس والماستر" للأغاني، ومن المنتظر أن يتم طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ وعلى فترات، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في موسم صيف 2025.

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