مدرب صن داونز يعتذر لجماهيره قبل مواجهة الأهلي، اعرف التفاصيل

قدّم البرتغالي ميجيل كاردوسو، مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، اعتذارا لجماهير فريقه، على تعليق أدلى به، انتقد فيه انخفاض الحضور الجماهيري في المباراة الماضية أمام الأهلي.

وفي تصريحات نقلها موقع "sabcsport" الجنوب أفريقي، اعترف كاردوسو بأن إشارته كانت مبنية على ملاحظة أدلى بها قبل انطلاق المباراة أمام حامل اللقب الأهلي، وقدم اعتذاره عنها.

وقال في هذا الصدد: "من دواعي سروري اللعب في ملاعب مثل هذه، مثل تلك الموجودة في المغرب وتونس، والتي نجدها في كل مكان عندما نلعب في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "في بداية المباراة ارتكبت هذا الخطأ عندما دخلت الملعب ولم يكن ممتلئا حقا، ولكن بعد ذلك امتلأ كما تعلمون".

وعن اللعب في استاد القاهرة قال في ختام تصريحاته: "لعبت هنا أيضا العام الماضي، وكان الملعب ممتلئا واستمتعنا، لا نشعر بالنقص لمجرد امتلاء الملعب، بل نشعر بالقوة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.