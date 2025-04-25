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رياضة

مدرب صن داونز يعتذر لجماهيره قبل مواجهة الأهلي، اعرف التفاصيل

كاردوسو
كاردوسو

 قدّم البرتغالي ميجيل كاردوسو، مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، اعتذارا لجماهير فريقه، على تعليق أدلى به، انتقد فيه انخفاض الحضور الجماهيري في المباراة الماضية أمام الأهلي.

وفي تصريحات نقلها موقع "sabcsport" الجنوب أفريقي، اعترف كاردوسو  بأن إشارته كانت مبنية على ملاحظة أدلى بها قبل انطلاق المباراة أمام حامل اللقب الأهلي، وقدم اعتذاره عنها.

وقال في هذا الصدد: "من دواعي سروري اللعب في ملاعب مثل هذه، مثل تلك الموجودة في المغرب وتونس، والتي نجدها في كل مكان عندما نلعب في دوري أبطال إفريقيا".

 

وأوضح: "في بداية المباراة ارتكبت هذا الخطأ عندما دخلت الملعب ولم يكن ممتلئا حقا، ولكن بعد ذلك امتلأ كما تعلمون".

وعن اللعب في استاد القاهرة قال في ختام تصريحاته: "لعبت هنا أيضا العام الماضي، وكان الملعب ممتلئا واستمتعنا، لا نشعر بالنقص لمجرد امتلاء الملعب، بل نشعر بالقوة".

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