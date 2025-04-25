محمد عبد المنعم يقود قائمة نيس ضد باريس سان جيرمان

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنيس، قائمة فريقه لخوض لقاء باريس سان جيرمان، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الفرنسي.

ويحتل نيس، المركز الخامس برصيد 51 نقطة، قبل مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان، بعد ضمان تتويج العملاق الباريسي باللقب.

قائمة نيس ضد باريس سان جيرمان

ويتصدر المصري محمد عبد المنعم، والتونسي علي العابدي، قائمة نيس، لخوض مواجهة باريس سان جيرمان.

ولعب العابدي (31 عاما) هذا الموسم 29 مباراة بقميص نيس، بعد انضمامه قادما من كان الفرنسي، وسجل اللاعب التونسي 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

فيما شارك محمد عبد المنعم خلال 17 مباراة مع نيس، الذي انضم إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي، قادما من الأهلي.

وعاد محمد عبد المنعم للمشاركة في لقاء أنجيه بالجولة الماضية، بعد استبعاده من مواجهة ستراسبورج.

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