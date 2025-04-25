قرينة السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل..كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه.. تحيا مصر".



وفي السياق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبقى بوحدة شعبها، وبسالة جيشها ورعاية ربها رافعة الرأس، عزيزة النفس، شديدة البأس، ترعى الحق وترفض الظلم وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

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