الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: نشهد جهودًا غير مسبوقة لتحقيق نهضة شاملة وبناء مصر الحديثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: كما كان تحرير سيناء واجبًا مقدسًا؛ فإن السعي الحثيث لتحقيق التنمية في مصر، هو واجب مقدس أيضًا، وإننا اليوم، نشهد جهودًا غير مسبوقة تمتد عبر كل ربوع مصر؛ لتحقيق نهضة شاملة، وبناء مصر الحديثة بالشكل الذي تستحقه.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء

وفي سياق متصل، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وكان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

كما وضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عيد تحرير سيناء
ads

الأكثر قراءة

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

في عيد تحرير سيناء، السيسي يوجه رسالة إلى ترامب

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار السمك اليوم الجمعة، ارتفاع المكرونة وقشر البياض والبوري والبلطي يصالحان المصريين

خدمات

المزيد

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية