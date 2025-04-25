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ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفل الفنان تامر عاشور في الشيخ زايد

تامر عاشور
تامر عاشور

 يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم، في "زد بارك" بمدينة الشيخ زايد، وذلك ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الثقافي.

ومن المتوقع أن يُقدّم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أنجح أغانيه الرومانسية، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الأخير "ياه"، الذي حقق رواجًا كبيرًا منذ طرحه، ويضم الألبوم 12 أغنية منها: "ياه"، "الله يحنن"، "حبك رزق"، "دراما"، و"مش بعرف أنام"

 

في هذا السياق، شهد الحفل تجهيزات خاصة، من حيث الأضاءة والمسرح، لاستقبال الجمهور خلال الساعات المقبلة.

 

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات "ليالي مصر"، الذي يهدف إلى إحياء المشهد الفني والثقافي في مصر من خلال تنظيم حفلات وأمسيات موسيقية راقية.

 

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

 

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

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التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي النجم تامر عاشور الفنان تامر عاشور مدينة الشيخ زاي منصات مواقع التواصل الاجتماعي

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