الجمعة 25 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي: الحقوق تنتزع بالإرادة والعلم والصبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نذكر بكل فخر، الدبلوماسية المصرية وفريق العمل الوطني، فقد أثبتوا أن الحقوق تنتزع بالإرادة والعلم والصبر، وخاضوا معركة قانونية رائدة، أكدوا بموجبها السيادة المصرية على طابا عبر تحكيم دولي؛ فكان ذلك نموذجًا ساطعًا في سجل الانتصارات الوطنية”.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء

وفي السياق وضع الرئيس السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وكان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

كما وضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

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