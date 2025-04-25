موقف رمضان صبحي، تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة أورلاندو الليلة بدوري الأبطال

استقر الكرواتي كرونسلاف يوروتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، على تشكيل فريقه لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي ن مهند لاشين.

الهجوم: مصطفى فتحي، رمضان صبحي، فيستون ماييلي.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويسعى بيراميدز إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز على أورلاندو بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحبي بطاقة التأهل للنهائي.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.