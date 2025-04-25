حبس عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من مالك محل بالإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف محمول من مالك محل بأسلوب" المغافلة" بمنطقة الدخيلة فى الإسكندرية.

فيديو سرقة هاتف محمول بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الجارى تلقي قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من الشاكى بتضرره لقيام أحد الأشخاص بالدلوف للمحل المملوك له الكائن بدائرة القسم وسرقة هاتفه المحمول بأسلوب" المغافلة".



تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية)، وبحوزته (سلاح أبيض – الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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