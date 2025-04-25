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الصحة: مستشفى القاهرة الفاطمية يجري 3 حالات زرع أعضاء في 24 ساعة

مستشفى القاهرة الفاطمية
مستشفى القاهرة الفاطمية

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن إجراء مستشفى القاهرة الفاطمية ثلاث حالات زرع أعضاء في آن واحد.

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة: تنقسم الحالات إلى حالتي زرع كُلى وحالة زرع كبد، وقد بدأ فريق الجراحة في إجراء العمليات منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا أمس الخميس، وانتهت حالات زرع الكلى، وإجراء زرع الكبد في نهاية اليوم.

أول عملية زرع كبد في أغسطس 2018 

جدير بالذكر أن مستشفى القاهرة الفاطمية قد أجرى أول عملية زرع كبد في أغسطس 2018 وبلغ إجمالي عدد حالات زرع الكبد التي تم إجراؤها في المستشفى 308 حالات.

كما أجرى المستشفى أول عملية زرع كلى في عام 2009 وبلغ إجمالي عدد حالات زرع الكلى 173 حالة.

كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أعلنت عن إجراء فريق الرعاية المركزة بمستشفى العجمي التخصصي، أول منظار رئوي لمريض يعاني من انسداد كامل بالرئة اليسرى، وعلى جهاز تنفس صناعي وفتح الرئة بواسطة المنظار.

منظار الشعب الهوائية

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة: إن منظار الشعب الهوائية عبارة عن إجراء تداخلي يمكن من خلاله تسليك مجرى الهواء والشعب الهوائية؛ مما يحسن حالة الرئة والاستجابة لجهاز التنفس الصناعي.

وأكدت أنه تم خروج المريض من وحدة المناظير، وقد تم عمل أشعة على الصدر لمتابعة الحالة، وتبين حدوث تحسن في تهوية الرئة وتم إعداد المريض للفصل من جهاز التنفس الصناعي.

وكانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة قد أعلنت قيام الفريق الجراحي بمستشفى وادي النطرون التخصصي بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لمريض كان يعاني من كسور متعددة بالوجه والفكين نتيجة حادث سير، وقد التأمت الكسور في وضع خاطئ بسبب حالته الصحية التي حالت دون التدخل الجراحي في الوقت المناسب، إلى جانب إصابات أخرى كانت ذات أولوية للعلاج.

إعادة كسر العظام الملتئمة وتثبيتها في الوضع الصحيح

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن العملية الجراحية تضمنت إعادة كسر العظام الملتئمة وتثبيتها في الوضع الصحيح باستخدام شرائح وبراغي جراحية، وذلك من خلال شقوق تجميلية دقيقة في الوجه ومن داخل الفم، مع الحفاظ على الشكل الجمالي.

وخرج المريض بحالة صحية ممتازة، ويتم متابعته دوريًا بالعيادة الخارجية.

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح جديد لمستشفى ناصر التخصصي في الوجه والفكين.

وكان مستشفى ناصر التخصصي استقبل مريضا تعرض لحادث مروري أسفر عن كسر مضاعف للفك السفلي لينقسم إلى 4 أجزاء، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، وتم عمل رد وتثبيت الفك السفلي باستخدام شرائح ومسامير 6 شرائح و25 مسمارًا، واستغرقت الجراحة قرابة 6 ساعات من العمل المتواصل.

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الفريق الطبي استخدم تقنية حديثة في الجراحة، حيث تم تثبيت الشرائح والمسامير من داخل الفم، ولم يتم عمل أي فتحات بالوجه لتجنب تشوه الوجه من الغرز الجراحية.

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