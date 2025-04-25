يستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو والقناة الناقلة

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويسعى بيراميدز إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز على أورلاندو بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحبي بطاقة التأهل للنهائي.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في مواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

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