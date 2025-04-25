بعد غياب 3 سنوات، محمد عبده يجري البروفات الأخيرة استعدادا لحفله في مصر (صور)

بعد غياب 3 سنوات، يستعد الفنان محمد عبده لإحياء حفله في مصر بدار الأوبرا المصرية بعنوان حفل ليلة طلال، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل محمد عبده في مصر

ويجري الفنان محمد عبده البروفات النهائية قبل حفله بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد غيابه فترة ليست قصيرة عن إحياء الحفلات في مصر.

ومن ناحية أخرى كان الفنان السعودي الشهير محمد عبده أطل على محبيه مطمئنًا في 24 مايو 2024 بعد أسابيع على إعلانه إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.

وكان "أبو نورا" أعلن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل شهر مايو 2024 خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية.

وأشار حينها إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

كما أوضح لاحقًا نوع الإصابة، قائلًا: "كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثيرًا من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

فيما أثار إعلانه هذا ضجة واسعة بين محبيه في السعودية وخارجها، لا سيما أنه جاء مفاجئًا.

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