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سياسة

خالد البلشي يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض برنامجه الانتخابي، غدا

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على ذات المنصب، عقد مؤتمر صحفي ظهر غد السبت بمقر نقابة الصحفيين، لعرض برنامجه الانتخابي استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر إجراؤها  ٢ مايو المقبل.

 

وأوضح البلشي أن المؤتمر سيتضمن عرض خطة العمل التي يعتزم تبنيها، والتي ترتكز على تقديم حلول قابلة للتطبيق للأزمات المهنية والاقتصادية التي يواجهها الصحفيون، بالإضافة إلى تطوير دور النقابة في دعم الزملاء وحماية حقوقهم.

 

ويُعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا، تحت شعار «ما زال في الحلم بقية».

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