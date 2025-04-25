أحد موردي القمح بقنا: بنستلم فلوسنا بعد 48 ساعة من التوريد للصوامع (فيديو)

قال حمادة محمد أحمد، مزراع وأحد موردي القمح بصوامع محافظة قنا: "نسلم المحصول وخلال 48 ساعة يتم صرف المبالغ المالية الخاصة بالتوريد، ولم تواجهنا أي معوقات في التسليم والتسلم".

وأضاف لـ"فيتو"، أن الصوامع بقنا تستقبل بشكل جيد الموردين والمزارعين وتتم عمليات الفحص في المعامل بشكل جيد يضمن جودة المحصول حفاظًا على عملية التخزين.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالصواع والشؤون في المحافظة ومنظومة التموين التي يديرها حسن القط، وكيل وزارة التموين التجارة الخارجية بالمحافظة علي الاستجابة إلى أي شكوى حال وجودها والتعامل مع المزارعين بشكل جيد.

لا صعوبات في زراعة القمح بقنا

وأكد أن زراعة القمح في المنطقة الصحراوية جيدة ولا يوجد أي مشكلات أو معوقات بهذا الشأن وجميع المزارعين تقبل على زراعته خاصة أن الجو في الصعيد يساعد على زراعته ويضمن محصولًا مثاليًّا.

ونوه بأن المزارعين حاليا يستحدثون بذور وشتلات حديثة للزراعة في الأراضي المختلفة المتنوعة بقري ونجوع المراكز التسعة.

ويتم توريد القمح لهذا الموسم جاءت على النحو التالي 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

يذكر أن محافظة قنا، بالتنسيق مع مديريتَي الزراعة والتموين، اتخذت كافة التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 5 صوامع معدنية، و6 شون، وبنكر واحد، بإجمالي 12 موقعًا تخزينيًا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 227 ألفًا و55 طنًا من القمح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.