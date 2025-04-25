حريق هائل يلتهم محصول القصب والقمح بقنا

التهم حريق هائل، محصول 10 قراريط من القمح والقصب، بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في أرض مزروعة بالقصب والقمح بناحية قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في 5 قراريط قمح ملك “ياسر.أ.م.ح”، و5 قراريط قصب ملك “عمار.ا.إ”، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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