الجمعة 25 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاض البرتقال والفراولة وارتفاع الجوافة

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، الموافق 25 أبريل 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

أبرز التحركات في سعر الفاكهة اليوم

ووفقًا لأخر تحديث في أسعار الفاكهة اليوم، انخفضت أسعار الفراولة نحو 3 جنيهات، البرتقال أبو سرة نحو جنيه، فيما ارتفعت أسعار الجوافة نحو جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 18 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر برتقال صيفي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر اليوسفي من 21 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 25 إلى 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 26 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 11 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم 
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بشملة من 10 إلى 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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