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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يهنئ الأديب محمد سمير ندا لفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"

محمد سمير ندا، فيتو
محمد سمير ندا، فيتو

أجرى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اتصالًا هاتفيًا بالأديب المصري محمد سمير ندا، قدّم خلاله خالص التهنئة بمناسبة فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عن روايته "صلاة القلق"، والتي تم إعلانها مساء اليوم خلال الحفل الذي أُقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

وأكد وزير الثقافة، خلال الاتصال، أن هذا الإنجاز الكبير يُعد فخرًا للأدب المصري والعربي، ويجسّد ما تتمتع به الرواية المصرية من عمق وتنوع وقدرة على المنافسة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن تتويج "صلاة القلق" هو ثمرة لمسيرة إبداعية متميزة وموهبة أدبية استثنائية.

 

تتويج للمشهد الثقافي المصري

 

وقال الدكتور هنو: "فوز هذه الرواية يؤكد أن تقاليد السرد المصري ما زالت قادرة على الإبهار، وأن كتابنا يواصلون حمل شعلة التنوير والتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع بصدق وعمق وجمال. إن هذا الفوز ليس فقط انتصارًا للكاتب، بل تتويج للمشهد الثقافي المصري ككل".

 

وثمّن وزير الثقافة جهود القائمين على الجائزة العالمية للرواية العربية، ومركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وحرصهم على تسليط الضوء على الإبداع العربي.

 

وقد جاءت الرواية ضمن القائمة القصيرة التي ضمّت 6 أعمال من أصل 124 رواية تقدّمت للمنافسة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، وقامت بتقديم الجائزة للكاتب الفائز الدكتورة أسماء صديق المطوّع، مؤسسة صالون الملتقى الأدبي

 

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محمد سمير ندا الكاتب محمد سمير ندا وزير الثقافة وزارة الثقافة

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