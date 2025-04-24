الخميس 24 أبريل 2025
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اشتعال الأسفلت بسبب تسريب غاز فى قنا

تسريب غاز في قنا،
تسريب غاز في قنا، فيتو

اشتعلت النيران على الأسفلت بسبب تسريب خط غاز في قرية كوم يعقوب مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية باشتعال النيران على الأسفلت في قرية كوم يعقوب مركز أبوتشت.

تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على النار وتبين بعد الفحص أن سبب اشتعال النيران تسريب في خط غاز على طريق قرية كوم يعقوب تم غلق المحابس وجاري عمل الصيانة لعدم التسريب مرة أخرى.


تم السيطرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز ابوتشت مديرية أمن قنا

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