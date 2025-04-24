محجوب القاسم يطرح أغنية «السر الإلهي»

طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة بعنوان «السر الإلهي»، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر محمود شوقي، ألحان أسامة حسن، توزيع سيرجيو، هندسة صوتية محمد الجيار، بالتعاون مع ريتشارد الحاج.

وقال محجوب القاسم في بيان له: «بمجرد أن استمتعت لكلمات أغنية السر الإلهي تحمست لها وقررت تسجيلها بصوتي، لأنها جديدة وجميلة تتحدث عن جمال كل النساء في الوطن العربي كله».

سر الغناء باللهجة المصرية

وكشف سر غنائه باللهجة المصرية قائلًا: «لأنها من أحب اللهجات على قلبي وكل الناس بتحبها، وتحقق انتشار واسع ومفهومة لكل البلاد العربية».

وتحدث عن مقاييس نجاح الأغنية في عصرنا الحالي مؤكدًا: «مقاييس نجاح أي أغنية في ظروف السوق الحالية تغيرت وأصبحت تعتمد على عوامل كثيرة تتجاوزعدد المبيعات أو البث الإذاعي، وبات كل مطرب يهتم بالمؤشرات الرقمية والتفاعل الجماهيري».

وتابع: «أحضر حاليًا لأغنية ديو مع النجم مجد القاسم، تطرح مع بداية الصيف، أكشف عن تفاصيلها قريبًا».

كلمات أغنية السر الإلهي

تقول كلمات أغنية السر الإلهي: «هو ده السر الإلهي اللي واصل، للجمال ع الخدود شد انتباهي بحر من العسل اللي سال، ضحكة طاغيه ونظرة فاتن سحرها فاقت الخيال العيون قمرين في ليلي والخدود دم الغزال، واخذه في خفه دمها خفة دم البنت المصرية ليها طلة تجنن والله ونظرة تحسها بنت سورية وأما بتتعايق عالرايق بهداوه تقول تونسيه وبروح على المغرب بعيونها وجمال لبنان فيها هي، طيفها عدى لمس حنيني هي لحني وعزف عود

فات عبيتها طرفلي عيني هزي قلبي ولم يعود نجمة عالية وردة نسم عطرها سحر الوجود، القوام بدر في تمامه والجمال نغم الخلود».

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