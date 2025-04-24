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رياضة

كأس عاصمة مصر، سيراميكا يتقدم على بتروجت 0/2 في الشوط الأول

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا ضد بتروجت بنتيجة 0/2 للأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدفي سيراميكا في شباك بتروجت، رجب نبيل في الدقيقة 21، ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 41.


تشكيل بتروجت أمام سيراميكا

تشكيل سيراميكا ضد بتروجت 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

موقف سيراميكا وبتروجت في كأس عاصمة مصر

يطمح سيراميكا بقيادة علي ماهر يطمح للحفاظ علي اللقب الذي احتفظ به موسمين متتاليين حيث لا ينوي التفريط فيه وهو ما يصعب المهمة على بتروجيت الحصان الأسود بالبطولة والطامح لمواصلة نتائجه الجيدة بالبطولة.

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

يذكر أن فريق بتروجت صاحب العلامة الكاملة فى دور المجموعات ولم يفقد أى نقاط خلال مبارياته التي لعبها.

ويأمل سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت مواصلة نتائجه المميزة في كأس عاصمة مصر والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بعد تحقيق العلامة الكاملة.

وتأهل فريق سيراميكا لدور ربع النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف البنك الأهلى صاحب الصدارة، ليواجه بتروجت صاحب المركز الأول فى المجموعة الأول بالعلامة الكاملة.

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