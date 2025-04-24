غرق طفل في ترعة بقنا

لقى طفل مصرعه غرقا في الترعة بمركز قوص جنوب قنا، اليوم الخميس، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل بقرية المغربية التابعة لمركز قوص جنوب قنا وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مصرع طفل صغير 8 سنوات غرقا فى الترعة بقرية المقربية بقرية المقربية التابعة لمركز قوص جنوب قنا وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

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