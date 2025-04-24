الكاتبة سمر مصطفى تعلن عن رواية جديدة تحمل جوانب من حياتها الشخصية

أعلنت الكاتبة سمر مصطفى، إنها ستشارك في معرض الكتاب 2025، برواية مختلفة تماما عن مشاركتها السابقة بمعرض الكتاب السابق، حيث تستعرض في العمل الجديد جوانب من حياتها الشخصية.

وتحدثت عن مشاركتها في معرض الكتاب السابق بكتاب "النفس بين الجروح والتعافي"، ووصفتها بالتجربة الفريدة من نوعها.

وقالت إن "النفس بين الجروح والتعافي" ليس مجرد كتاب، بل هو مرشد للباحثين عن السلام الداخلي، لأولئك الذين يعرفون أن الألم جزء من الحياة ولكنه ليس النهاية.

وأضافت إن الكتاب بمثابة رحلة داخل أعماق النفس البشرية، تستعرض فيه كيف يمكن للإنسان أن يواجه جروحه الداخلية، وأن يخرج منها أقوى وأكثر إيمانًا بقدرته على الشفاء.

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