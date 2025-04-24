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حوادث

المعاينة الأولية تكشف سبب انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح

انقلاب ميكروباص أعلى
انقلاب ميكروباص أعلى الطريق

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ منطقة أطفيح، أن السرعة الزائدة وراء الحادث وانفلات عجلة القيادة بيد السائق بسبب وجود عطل بالفرامل.

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 9 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.


حادث الطريق الصحراوي بأطفيح


تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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