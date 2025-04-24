السيسي ومودي يؤكدان أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند إلى مشروعات ملموسة

أكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند أهمية العمل المشترك لترجمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة في شتى المجالات، وتكثيف التواصل رفيع المستوى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق تطلعات الشعبين للتقدم والازدهار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن خالص التعازي للحكومة الهندية، وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير، مشددًا على إدانة مصر لكافة أشكال الأعمال الإرهابية، ومشيرًا إلى الجهود المصرية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد المتصلة بتلك الظاهرة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الهندي اللفتة الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لترجمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة في شتى المجالات، وتكثيف التواصل رفيع المستوى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق تطلعات الشعبين للتقدم والازدهار.

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