الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أسماء لجنة تحكيم مسابقة الذكاء الاصطناعي

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة التي تُقام في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو المقبل عن لجنة تحكيم مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي.

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي

وتضم اللجنة في عضويتها: صانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال، المؤلفة والمخرجة دينا عبد السلام، المخرج والمونتير يوحنا ناجي.

تكريم أحمد مالك

وكان مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة قد أعلن في وقت سابق عن تكريم الفنان أحمد مالك، ومنحه جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرا لمسيرته الحافلة بالأعمال المتميزة في السينما والدراما، محليا ودوليا.

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