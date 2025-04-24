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أخبار مصر

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر السادات (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وكان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه كذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

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الرئيس الراحل محمد أنور السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
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