الخميس 24 أبريل 2025
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مصرع طفل سقط من شرفة المنزل في قنا

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي صغير مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى شرفة شقة سكنية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع صغير إثر سقوطه من أعلى شرفة شقة سكنية بناحية العماير بقرية المراشدة بمركز الوقف.

بالانتقال والفحص تبين مصرع “عبد الرحمن.و”، يبلغ من العمر 4 أعوام، إثر سقوطه من أعلى شرفة شقة سكنية بقرية المراشدة بمركز الوقف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الوقف المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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