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ثقافة وفنون

الإعلاميين: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

دعاء سهيل، فيتو
دعاء سهيل، فيتو

أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قرار بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح. 

وينذر نقيب الإعلاميين كافة الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة. 

وقال الدكتور طارق سعده: هناك تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.

وجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس طبيبة التخسيس دعاء سهيل 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

وكانت معلومات أكدتها التحريات كشفت قيام إحدى السيدات ادعت قدرتها على التخسيس وعلاج بعض الأمراض وحيازة أدوية مجهولة المصدر لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بالإضافة إلى إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نشاطها. 

وكشفت التحريات أن دعاء سهيل ادعت أنها خبيرة التغذية وحصلت على الدكتوراة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية، كما أنها من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة. 

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الدكتور طارق سعدة دعاء سهيل الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
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