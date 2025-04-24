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الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أتليتكو مدريد ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني

أتليتكو مدريد،فيتو
أتليتكو مدريد،فيتو

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد، أمام رايو فاليكانو، على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإسباني.


موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو


جاء موعد مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، عبر قناة "بي إن سبورت 1"، بتعليق جواد بدة"، فهي الناقل الوحيد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع


وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، بينجاليت وجالان.

خط الوسط: جلاجير، كوكي، بابلو باريوس وجوليانو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وألفاريز.

 

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