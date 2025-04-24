إصابة مدير المستشفيات الجامعية بأسوان وأسرته في حادث بقنا

انقلبت سيارة ملاكي عند الكيلو 40 طريق قنا - سفاجا ونتج عنها إصابة مدير عام مستشفيات أسوان الجامعي وزوجته وابنتيه، اليوم الخميس، في دائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الإخطار بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا مفادة إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 40 طريق قنا سفاجا.

وبعد الفحص تبين إصابة الدكتور محمد صلاح الدين، يبلغ من العمر 49 عامًا، وزوجته م.ح، 45 عامًا، وابنتيه ف، 16 عاما، وندى، 10 أعوام، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سفاجا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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