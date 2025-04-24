الخميس 24 أبريل 2025
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القبض على قاتل جاره طعنا في قنا

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على الشاب المتهم بقتل جاره طعنًا بآلة حادة “مطواة” بالرقبة في الشارع، بمنطقة العبابدة، التابعة لدائرة بندر قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات آلة حادة مطواة في الرقبة ملقاة على الأرض بالشارع بمنطقة الحصواية التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين مقتل “م.م”، بطعنات آلة حادة مطواة في الرقبة على يد شاب جاره يُدعى ي.ع، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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