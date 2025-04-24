السيسي يبحث تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الإيطالي نقل للرئيس تحيات رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة المصرية الإيطالية، وبالروابط التي تجمع الشعبين الصديقين.

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