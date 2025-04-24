وفد استثماري كويتي يشيد بالتطور المصري في البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار

تضمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع وفد استثماري كويتي مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري، حيث أثنى الوفد الكويتي على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدا حرصه على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجده الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار.

وشدد الوفد الكويتي على ضرورة البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، وفدًا استثماريًّا كويتيًّا برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

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