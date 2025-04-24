مفتي الجمهورية في ذكرى تحرير سيناء: تُجسد معنى الانتماء الحقيقي لتراب الوطن

تقدم د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي ستظل محفورة في وجدان الأمة، رمزًا للفداء والصمود، ودليلًا على ما يمتلكه المصريون من عزيمة لا تلين وإرادة لا تُقهر.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى تحرير سيناء

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد معنى الانتماء الحقيقي لتراب هذا الوطن، وتُعيد إلى الأذهان ما قدَّمه أبناء مصر الأبرار من بطولات وتضحيات، كان أبطالها رجال القوات المسلحة البواسل الذين بذلوا الدماء، وأرخصوا الأرواح؛ ليبقى الوطن حرًا عزيزًا مصانًا.

وشدد على أن هذه الذكرى تدعونا جميعًا إلى استلهام روح النصر في مواجهة التحديات، ومضاعفة العمل في سبيل رفعة الوطن وازدهاره، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُعين أبناءها المخلصين على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

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