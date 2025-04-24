الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفتي الجمهورية في ذكرى تحرير سيناء: تُجسد معنى الانتماء الحقيقي لتراب الوطن

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فيتو

تقدم د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي ستظل محفورة في وجدان الأمة، رمزًا للفداء والصمود، ودليلًا على ما يمتلكه المصريون من عزيمة لا تلين وإرادة لا تُقهر.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى تحرير سيناء

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد معنى الانتماء الحقيقي لتراب هذا الوطن، وتُعيد إلى الأذهان ما قدَّمه أبناء مصر الأبرار من بطولات وتضحيات، كان أبطالها رجال القوات المسلحة البواسل الذين بذلوا الدماء، وأرخصوا الأرواح؛ ليبقى الوطن حرًا عزيزًا مصانًا.

 وشدد على أن هذه الذكرى تدعونا جميعًا إلى استلهام روح النصر في مواجهة التحديات، ومضاعفة العمل في سبيل رفعة الوطن وازدهاره، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُعين أبناءها المخلصين على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة تحرير سيناء مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: سيطرة المادة وضمور الضمير وغياب القانون الأخلاقي أبرز أمراض العصر

خلال كلمة بجامعة الزقازيق مفتي الجمهورية يؤكد: العلاقة بين العلم والدين علاقة تكامل

في ذكرى وفاته، أبرز المحطات في حياة الشيخ حسونة النواوي مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر الأسبق

مفتي الجمهورية من الإمارات: التطرف يمثل تهديدًا جوهريًّا للهوية والانتماء الوطني
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كولر: الأهلي يرغب في حسم التأهل غدًا دون الوصول لركلات الترجيح

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية