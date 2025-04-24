أقدم عمال صوامع الترامسة يوضح كيفية استقبال القمح بقنا (فيديو)

أكد جودة عبدالراضي، أحد العاملين بصومعة الترامسة التي تعد أكبر وأهم صومعة على مستوى محافظة قنا، أن القمح يتم استلامه من خلال فحص كامل حتى لا تصاب أي حبة قمح بالسوس أو العفن وهذا سوف يؤثر على المحصول بالكامل.

وأضاف “جودة” في تصريح خاص لــ"فيتو"، أن القمح يتم إدخاله إلى معامل الفرز أولا حتى يكون جاهزا للتخزين، مؤكدا أنه حال وجود أي شوائب أو سوس يتم رفض المحصول بالكامل من المزراع.

استقبال القمح بصوامع قنا

وأشار إلى أن المعامل تعمل بطريقة صحيحة ومتكاملة ويتم الفحص من خلال متخصصين في المعمل، منوها بأن المزراع هو المسئول عن محصوله حال الرفض ولا يكون هناك أي تعويضات نظرا لأن الفحص يكون أمام عينه وفي وقت الاستلام مباشرة.

وبدأت محافظة قنا في استقبال القمح لهذا الموسم وجاءت الأسعار على النحو التالي: 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

يذكر أن محافظة قنا، بالتنسيق مع مديريتَي الزراعة والتموين، اتخذت كافة التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 5 صوامع معدنية، و6 شون، وبنكر واحد، بإجمالي 12 موقعًا تخزينيًا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 227 ألفًا و55 طنًا من القمح.

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