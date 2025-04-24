السيسي: العلاقات المصرية الكويتية نموذج للتعاون البناء والمثمر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأشار الرئيس السيسي إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصةً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجًا للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفدًا استثماريًا كويتيًا برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

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