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أخبار مصر

السيسي يؤكد اعتزازه بعلاقة الأخوة مع أمير الكويت والروابط المتينة بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت، فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا استثماريًّا كويتيًّا برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية. 

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